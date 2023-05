Ruim 12.000 euro opgehaald voor Feyenoord-fan die in december zoon verloor

Er is dinsdag ruim 12.000 euro ingezameld voor Feyenoord-fan Hannie, die met haar interview op ESPN viraal ging op sociale media. In het fragment vertelt de vrouw tijdens de huldiging van de Rotterdamse club over haar overleden zoon, van wie ze een foto heeft meegenomen naar de viering.

"Ik had hier met mijn zoon willen staan, maar die is helaas overleden in december", vertelt de vrouw geëmotioneerd in de video. "Ik weet dat hij er vandaag bij is, dat weet ik zeker. Ik mis hem zo." De video werd massaal gedeeld op Twitter, TikTok en Instagram.

Mede-Feyenoorder Marc van den Bor besloot een inzamelactie op te zetten om de vrouw "een weekje onbekommerd genieten met haar naasten" te kunnen geven. De teller stopte dinsdagavond na vijf uur op 12.537 euro, het gestelde doel was 2.100 euro.

Het bedrag was waarschijnlijk nog hoger opgelopen als Van den Bor de actie niet had stopgezet. "De actie is door het dak gegaan!", schrijft hij op de inzamelingspagina. "In verband met belastingen en schenkingen kan ik het bedrag niet nog hoger op laten lopen. Ik heb heel mooie ideeën om het allemaal goed te besteden. Wordt vervolgd!"

Feyenoord werd zondag voor de zestiende keer in de clubgeschiedenis landskampioen. Een dag later werden de spelers en technische staf op de Coolsingel gehuldigd.

