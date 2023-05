Recordinternational en voormalig PSV'er Guardado (36) stopt definitief bij Mexico

Recordinternational Andrés Guardado stopt definitief bij de nationale ploeg van Mexico. De oud-middenvelder van PSV vindt het na 181 interlands en vijf WK's genoeg geweest.

De 36-jarige Guardado gaf eerder al aan dat het WK in Qatar eind 2022 waarschijnlijk zijn laatste wapenfeit voor Mexico zou worden. De routinier van Real Betis bevestigt dinsdag op Instagram dat hij niet meer in actie komt voor 'El Tri'.

"Bedankt voor alles wat ik heb meegemaakt in al die jaren", schrijft Guardado. "Het is onmogelijk in woorden uit te drukken hoe dankbaar en bevoorrecht ik me voel. Heel veel dank aan mijn teamgenoten en alle bondscoaches. En aan alle supporters. Ik ben één van jullie."