Inter staat na dertien jaar weer in CL-finale door nieuwe zege op AC Milan

Internazionale heeft dinsdag voor het eerst in dertien jaar de finale van de Champions League bereikt. Met Denzel Dumfries in de basis won de ploeg van trainer Simone Inzaghi met 1-0 van AC Milan.

Na de 0-2-zege van vorige week was dat ruim genoeg voor Inter om de eindstrijd te halen. De return tussen Inter en Milan was niet sprankelend. Milan probeerde het wel, maar was over negentig minuten niet bij machte om de thuisploeg aan het wankelen te brengen.

Een kwartier voor tijd maakte Lautaro Martínez het enige doelpunt van het duel. Bij Inter speelde Dumfries de volledige wedstrijd. Zijn Nederlandse teamgenoot Stefan de Vrij bleef op de bank.

Voor Inter was het de eerste keer sinds het seizoen 2009/2010 dat de Champions League-finale werd bereikt. Destijds wist de club uit Milaan met onder meer Wesley Sneijder in het elftal het miljoenenbal te winnen.

De andere halve finale gaat woensdag in Engeland tussen Manchester City en Real Madrid. De heenwedstrijd tussen beide ploegen eindigde vorige week in 1-1. De Champions League-finale staat op zaterdag 10 juni in Istanboel op het programma.

Lautaro Martínez zorgde in de slotfase voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Foto: AP

Onana redt Inter in openingsfase

Het was aan doelman André Onana te danken dat Inter niet al vroeg op achterstand kwam. De oud-Ajacied redde uitstekend nadat Brahim Díaz vanaf zo'n 14 meter vrij mocht binnenschieten.

In de 38e minuut was Milan opnieuw dicht bij een treffer. Rafael Leão kapte vanaf de linkerflank naar binnen, maar schoot voorlangs. Nog geen minuut later redde Milan-doelman Mike Maignan aan de andere kant uitstekend nadat Edin Dzeko een fraaie vrije trap van Hakan Çalhanoğlu met het hoofd verlengde.

Na rust waren kansen schaars in Stadio Giuseppe Meazza. Inter had het meeste balbezit en liet Milan niet in de buurt van het doel van Onana komen. Martínez besliste het duel definitief een kwartier voor tijd. Op aangeven van invaller Romelu Lukaku schoot de Argentijn van dichtbij hard raak in de korte hoek.