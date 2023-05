Luton Town beëindigt Premier League-droom Sunderland en haalt finale play-offs

Luton Town heeft zich dinsdag ten koste van Sunderland geplaatst voor de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League. De ploeg van trainer Rob Edwards poetste de 2-1-nederlaag van zaterdag weg met een 2-0-zege in eigen huis.

Gabriel Osho bracht de ruim 10.000 thuisfans op Kenilworth Road na tien minuten in extase. De bal bleef bij een hoekschop hangen in het strafschopgebied, waarna de verdediger kon binnentikken. Op slag van rust verdubbelde aanvoerder Tom Lockyer de voordelige marge door raak te koppen.

Sunderland zocht in de tweede helft naar de 2-1, maar kwam niet tot scoren. De ploeg promoveerde vorig seizoen van de League One naar het Championship en hoopte dit jaar meteen door te stoten naar het hoogste podium. Sunderland was voor het laatst in het seizoen 2016/2017 actief in de Premier League.

Luton Town kan voor het eerst sinds het seizoen 1991/1992 terugkeren op het hoogste niveau. De formatie van Edwards, die vijf jaar geleden nog uitkwam in de League Two, eindigde in het reguliere seizoen als derde in het Championship. Kampioen Burnley en nummer twee Sheffield United zijn rechtstreeks gepromoveerd.