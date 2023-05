Geblesseerde Aké mist ook thuisduel van City met Real Madrid in halve finale CL

Delen via E-mail

Nathan Aké mist woensdag ook de thuiswedstrijd van Manchester City tegen Real Madrid in de halve finales van de Champions League. De verdediger is onvoldoende hersteld van een blessure die hij anderhalve week geleden opliep tijdens een competitiewedstrijd tegen Leeds United.

"Behalve Aké is iedereen fit", zei Manchester City-manager Josep Guardiola dinsdag op een persconferentie. Hij dingt met City nog mee naar winst van de Champions League, Premier League en FA Cup.

Guardiola heeft zijn spelers gewaarschuwd voor Real Madrid na de 1-1 van vorige week in de Spaanse hoofdstad. "Mensen zeggen dat we dichtbij zijn. Ik denk dat we nog ver weg zijn", zei hij. "De wedstrijden die er nu aankomen zijn het allermoeilijkste."