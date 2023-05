Sportief directeur Jordi Cruijff vertrekt na twee jaar bij FC Barcelona

Sportief directeur Jordi Cruijff gaat FC Barcelona aan het eind van het seizoen verlaten. De oud-voetballer was sinds medio 2021 in dienst van de Spaanse kampioen. Twee weken geleden kondigde technisch directeur Mateu Alemany zijn vertrek uit Camp Nou al aan.

De 49-jarige Cruijff maakte zijn besluit dinsdagochtend in een "emotionele vergadering" kenbaar aan clubvoorzitter Joan Laporta. De zoon van de overleden legende Johan Cruijff blijft nog tot 30 juni werkzaam bij FC Barcelona.

Cruijff trad in de zomer van 2021 in dienst als technisch adviseur. De oud-middenvelder heeft sindsdien een belangrijke rol in het aan- en verkoopbeleid van de Catalaanse grootmacht. Een jaar later werd hij sportief directeur. Hij had eerder een soortgelijke rol bij AEK Larnaca (Cyprus) en Maccabi Tel Aviv (Israël).

Het is niet bekend bij welke club en in welke hoedanigheid Cruijff zijn carrière vervolgt. Naast bestuurder was hij eerder ook trainer van Tel Aviv, de Chinese clubs Chongqing Liangjiang Athletic en Shenzhen FC en de nationale ploeg van Ecuador.

Mateu Alemany (rechts) vorig jaar zomer met voorzitter Joan Laporta en aanwinst Robert Lewandowski. Foto: Getty Images

Financiële malaise bij FC Barcelona

Het besluit van Cruijff om zijn contract niet te verlengen komt niet als een verrassing. Nadat Alemany zijn afscheid had aangekondigd, werd er al rekening gehouden met een vertrek van de Nederlander. Alemany zou op weg zijn naar Aston Villa, waar zijn landgenoot Unai Emery sinds een half jaar manager is.

FC Barcelona had de voorbije jaren te kampen met enorme financiële problemen. Ondanks de torenhoge schulden slaagde de technische top er afgelopen zomer in een selectie samen te stellen die zondag tegen Espanyol (2-4-zege) de Spaanse titel veiligstelde.