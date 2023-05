Ajax mag nog hopen op tweede plek na winst op FC Groningen in lege Euroborg

Ajax heeft dinsdagmiddag de hoop op de tweede plaats in de Eredivisie levend gehouden. De ploeg van trainer John Heitinga ging in de resterende 82 minuten van de uitwedstrijd tegen FC Groningen met de overwinning aan de haal: 2-3.

In de lege Euroborg werd de score al vroeg geopend door Dusan Tadic, die een penalty benutte. Nog in de eerste helft werd het 1-1 via Florian Krüger, die profiteerde van geschutter in de Ajax-verdediging.

Brian Brobbey en Jurriën Timber stelden na rust de Amsterdamse zege veilig, al zorgde FC Groningen-middenvelder Laros Duarte nog voor spannende laatste minuten met een fraaie goal.

FC Groningen-Ajax stond zondag op het programma, maar werd al in de beginfase gestaakt na wangedrag van een aantal supporters van de thuisclub. Er werden rookbommen gegooid en een supporter rende het veld op. De KNVB bepaalde later die dag dat het duel dinsdagmiddag vanaf 15.00 uur moest worden uitgespeeld.

Dankzij de overwinning heeft Ajax met een achterstand van vijf punten op PSV nog een kansje op de tweede plek. De ploeg van Heitinga speelt nog tegen FC Utrecht (thuis) en FC Twente (uit), terwijl PSV het nog thuis tegen sc Heerenveen en uit tegen AZ opneemt.

Een vreemd gezicht: FC Groningen-Ajax voor lege tribunes. Foto: Pro Shots

Tadic zet Ajax vroeg op het goede spoor

Ajax nam dinsdag direct het heft in handen en kwam vroeg op voorsprong. Nadat Steven Bergwijn (kopbal, gered door keeper Peter Leeuwenburgh) en Mohammed Kudus (schot over) al kansen kregen, was Tadic wél succesvol. De aanvoerder scoorde uit een penalty, die was toegekend na een overtreding op Owen Wijndal.

Door de voorsprong én het spelbeeld - FC Groningen kwam amper van eigen helft - was er niets aan de hand voor Ajax. Tóch incasseerde de ploeg van Heitinga in de 38e minuut een goal. Na halfslachtig ingrijpen van de verdediging zag ook keeper Gerónimo Rulli er niet goed uit bij het doeltreffende schot van Krüger.

Er werd gerust met een 1-1-stand, al had Kudus daar nog verandering in kunnen brengen. De Ghanees kon van dichtbij uithalen, maar werd gestuit door Leeuwenburgh.

Brian Brobbey zorgt van dichtbij voor de 1-2. Foto: Pro Shots

Groningse kansen zijn wake-upcall voor Ajax

In de tweede helft kwam het eerste gevaar eveneens van Kudus (hij kopte over), maar daarna kwam Ajax twee keer goed weg. Na een geblokt schot van Isak Dybvik Määttä was vooral Krüger heel dicht bij de 2-1, maar de Duitser schoot van dichtbij over.

Ajax leek wakker geschud en nam het initiatief weer over. Het leidde bijna tot het eerste Eredivisie-doelpunt van Jorrel Hato; opnieuw redde Leeuwenburgh. Een schot van Kudus zeilde over.