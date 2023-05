Deze clubs zijn net als Feyenoord zeker van een Champions League-ticket

Ruim de helft van het aantal Champions League-deelnemers voor volgend seizoen staat al vast. Wie zijn er naast Feyenoord nog meer van de partij in het miljardenbal? Een overzicht.

Het leeuwendeel van de deelnemers - 26 van de 32 - kwalificeert zich via de competitie of het winnen van de huidige editie van de Champions League of Europa League. De resterende zes plaatsbewijzen worden verdeeld via de voorrondes die in de zomer worden afgewerkt.

De UEFA hanteert de coëfficiëntenlijst van na het afgelopen seizoen als leidraad bij de verdeling van de tickets. De kampioenen van de tien hoogst genoteerde competities plaatsen zich sowieso voor het elitetoernooi. De top zes levert zelfs meer dan één club.

Rusland stond vorig seizoen tiende, maar door de straf als gevolg van de invasie in Oekraïne worden Russische clubs geweerd uit Europa. Daardoor is de kampioen van de nummer elf Servië - Rode Ster Belgrado - verzekerd van een optreden in de Champions League-groepsfase.

De kampioen van Oekraïne, die nog moet worden gekroond, zit in de wachtkamer. Als de Champions League-winnaar zich ook via de reguliere competitie plaatst, wordt de titelhouder van het Oost-Europese land doorgeschoven. Om de eindzege in het miljardenbal strijden Manchester City en Internazionale. Manchester City is als kampioen van Engeland al zeker van een nieuwe deelname, terwijl Internazionale in de Serie A nadrukkelijk op koers ligt voor een Champions League-ticket.

Mocht de Europa League-winnaar zich ook via de competitie plaatsen voor de Champions League, dan mag de nummer drie van Frankrijk direct het miljardenbal in. Momenteel is die kans niet groot. Finalist Sevilla is uitgeschakeld voor een Champions League-ticket via de competitie en voor medefinalist AS Roma zijn de kansen de afgelopen weken danig geslonken.

Champions League-deelnemers 2023/2024: Engeland (3/4): Manchester City, Arsenal, Newcastle United

Spanje (3/4): FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid

Italië (2/4): Napoli, Lazio

Duitsland (3/4): Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig

Frankrijk (1/2): Paris Saint-Germain

Portugal (2/2): Benfica, FC Porto

Nederland (1/1): Feyenoord

Oostenrijk (1/1): Red Bull Salzburg

Schotland (1/1): Celtic

Servië (1/1): Rode Ster Belgrado

CL-winnaar (0/1)*:

EL-winnaar (0/1)**:

Voorrondes (0/6):

*Ticket naar kampioen van Oekraïne als CL-winnaar al CL-ticket heeft

**Ticket naar nummer 3 van Frankrijk als EL-winnaar al CL-ticket heeft

Champions League wordt volgend jaar in nieuw jasje gestoken

Volgend seizoen is de laatste Champions League-editie met 32 teams. Vanaf 2024/2025 zijn maar liefst 36 clubs van de partij in de eerste fase. Iedereen speelt dan acht duels tegen acht verschillende tegenstanders. De top acht plaatst zich direct voor de knock-outfase en de nummer negen tot met zestien spelen play-offs met als inzet een plek in dezelfde knock-outfase.