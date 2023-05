KNVB houdt voet bij stuk: voorwerp op het veld betekent staken, ook in play-offs

De KNVB wijkt de rest van dit seizoen niet af van de controversiële regels rondom het staken van wedstrijden bij incidenten. Ook de afgelopen speelronde in het betaald voetbal, waarin zeven wedstrijden werden gestaakt, heeft de voetbalbond niet op andere gedachten gebracht.

"We hebben altijd gezegd: na het seizoen gaan we evalueren. Daar houden we aan vast. Tot en met de play-offs blijven de huidige regels gelden", zegt een woordvoerder van de KNVB dinsdag tegen NU.nl.

De KNVB besloot de regels vorige maand aan te scherpen nadat Ajax-middenvelder Davy Klaassen in het bekerduel met Feyenoord op zijn hoofd werd geraakt door een aansteker. Wedstrijden worden nu stilgelegd als een voorwerp het veld op wordt gegooid. Als dat bij de hervatting nog een keer gebeurt, wordt er niet meer verder gespeeld. Een wedstrijd wordt definitief gestaakt als iemand op het veld wordt geraakt.

Ook het zogenoemde 'vreugdebier' is uit den boze. Door de nieuwe regels zijn al legio wedstrijden in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie (tijdelijk) stilgelegd. Afgelopen weekend ging het liefst zeven keer mis. FC Groningen-Ajax werd zondag zelfs helemaal gestaakt, nadat een fan het veld op kwam en er tot twee keer tot rookbommen op het veld werden gegooid.

De regels kunnen planmatig voor problemen gaan zorgen. Zo spelen alle clubs in de laatste twee speelronden op hetzelfde tijdstip, zodat geen enkel team (mentaal) in het voordeel is. Als een wedstrijd definitief wordt gestaakt, gaat dat idee niet meer op. Ook het schema van de play-offs voor Europees voetbal én promotie/degradatie kan in de war worden geschopt bij incidenten.

De KNVB gaat ervan uit dat er geschoven kan worden met wedstrijden als dat nodig is. Verder wil de voetbalbond niet ingaan op inhoudelijke vragen. "De regels zijn er om de veiligheid te waarborgen. Na dit seizoen gaan we evalueren. We gaan niet na elke speelronde reageren op vragen."