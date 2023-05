Deze beslissingen kunnen vallen tijdens de voorlaatste Eredivisie-speelronde

Feyenoord is kampioen en FC Groningen en SC Cambuur zijn al gedegradeerd. Maar nog lang niet alles is beslist in de Eredivisie. Een overzicht van de scenario's die zich zondagmiddag tijdens de voorlaatste speelronde kunnen voltrekken.

PSV heeft de beste papieren in handen in de strijd om plek twee, die leidt tot deelname aan de derde voorronde van de Champions League. De formatie van Ruud van Nistelrooij verdedigt een voorsprong van liefst vijf punten op Ajax.

Met andere woorden: een thuiszege op sc Heerenveen zondag volstaat voor PSV om als tweede te finishen, ongeacht het resultaat dat Ajax voor eigen publiek neerzet tegen FC Utrecht.

De Amsterdammers zijn met AZ verwikkeld in het gevecht om de derde plaats, oftewel een optreden in de play-offs van de Europa League. Momenteel hebben de hoofdstedelingen twee punten meer dan AZ. De nummer vier moet zich in de nazomer opmaken voor de derde voorronde van de Conference League.

Om het laatste Europese ticket - de tweede voorronde in de Conference League - strijden aan het einde van de rit de nummer vijf, zes, zeven en acht. FC Twente, Sparta Rotterdam en FC Utrecht zijn al zeker van deelname aan deze play-offs. De strijd om plek acht is spannend. Heerenveen ligt op poleposition, maar de voorsprong op RKC Waalwijk is met één punt weinig geruststellend.

NEC en Go Ahead Eagles hebben een achterstand van respectievelijk vier en vijf punten op Heerenveen. De clubs lijken alleen nog een theoretische kans te hebben op deelname aan de play-offs.

Het linkerrijtje in de Eredivisie 1. Feyenoord 32-79 (+50)

2. PSV 32-71 (+48)

3. Ajax 32-66 (+48)

4. AZ 32-64 (+31)

5. FC Twente 32-58 (+32)

6. Sparta Rotterdam 32-53 (+15)

7. FC Utrecht 32-51 (+6)

8. sc Heerenveen 32-42 (-8)

9. RKC Waalwijk 32-41 (-5)

Wordt FC Emmen veroordeeld tot play-offs?

De dans om het ontlopen van de zestiende plek wordt mogelijk zondag beslist. Als nummer vijftien Excelsior thuis van Fortuna Sittard wint en nummer zestien FC Emmen op eigen veld onderuitgaat tegen de kersverse landskampioen Feyenoord, zijn de Emmenaren veroordeeld tot de play-offs.

Vitesse en FC Volendam staan er als nummer dertien en veertien een stuk beter voor en kunnen zich zondag veilig spelen. De Arnhemmers hebben thuis tegen het al gedegradeerde FC Groningen aan een gelijkspel genoeg om de zestiende plek te ontlopen. Zelfs een nederlaag hoeft geen ramp te zijn: bij puntenverlies van Excelsior of Emmen is handhaving ook een feit.

FC Volendam is bij een uitzege op Go Ahead Eagles zeker van nog een jaar Eredivisie. Wint Volendam niet in Deventer, dan is de ploeg van trainer Wim Jonk net als Vitesse veilig als Excelsior of Emmen niet wint.

Stand onder in de Eredivisie: 13. Vitesse 32-34 (-12)

14. FC Volendam 32-33 (-27)

15. Excelsior 32-29 (-41)

16. FC Emmen 32-28 (-29)

17. FC Groningen* 32-18 (-33)

18. SC Cambuur* 32-16 (-44)

*Gedegradeerd

Titelstrijd in Keuken Kampioen Divisie wordt beslist

Over de play-offs gesproken: in de Keuken Kampioen Divisie zijn inmiddels alle deelnemers bekend. Met nog één speelronde te gaan weten Willem II, Almere City FC, MVV Maastricht, NAC Breda, VVV-Venlo en FC Eindhoven al dat ze zich mogen voorbereiden op de strijd om promotie.

Alle aandacht in de Keuken Kampioen Divisie gaat vrijdagavond uit naar de titelstrijd tussen Heracles Almelo en PEC Zwolle, die beide al zeker zijn van promotie. Zowel Heracles als PEC bezit 82 punten. De club uit Almelo heeft een beter doelsaldo: +59 om +55. Heracles speelt vrijdagavond thuis tegen Jong Ajax, PEC Zwolle gaat op bezoek bij Helmond Sport.