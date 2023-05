Klopp overlaadt 'slimme' Gakpo met complimenten: 'Hij eet voetbal'

Jürgen Klopp is zwaar onder de indruk van wat Cody Gakpo in zijn eerste maanden bij Liverpool heeft laten zien. De Nederlander, die maandagavond in de uitwedstrijd tegen Leicester City (0-3) weer negentig minuten meedeed, heeft de verwachtingen van zijn coach ruimschoots overtroffen.

"Cody is een slimme speler. Ik heb geen enkele seconde het idee gehad dat hij nog maar 24 jaar oud is", zei een lovende Klopp op zijn persconferentie in het King Power Stadium. "Hij was bij zijn vorige club natuurlijk al aanvoerder, wat heel speciaal is. En toen ik hem ontmoette, begreep ik dat direct. Cody eet voetbal."

Gakpo kwam in januari voor zo'n 50 miljoen euro over van PSV en speelde zich vrijwel direct in de basis bij Liverpool. De vijftienvoudig international was in negentien Premier League-duels goed voor zes doelpunten en drie assists.

Met Gakpo in het elftal heeft Liverpool zich de laatste weken helemaal opgericht. 'The Reds', die een behoorlijk teleurstellend seizoen beleven, wonnen de laatste zeven competitiewedstrijden en gingen op 1 april voor het laatst onderuit in de Premier League.

'Cody heeft zich snel aangepast'

Klopp vindt het knap dat Gakpo zich zo snel heeft weten aan te passen in de Premier League. De aanvaller speelt bij Liverpool regelmatig als centrumspits en niet op de flank. "Elk stukje info dat we hem geven, brengt hij direct tot uiting op het veld. En dat soms op een positie waar hij nog nooit gespeeld heeft. Dat is heel gaaf."

"Cody kan in ons systeem wel op drie of vier posities uit de voeten en dat helpt ons natuurlijk ontzettend", vervolgde Klopp. "Hij heeft zich snel aangepast en heeft het hier naar zijn zin. Wij hebben hem ook nodig."

Gakpo hoopt in het restant van het seizoen met Liverpool een Champions League-ticket te veroveren. De ploeg van Klopp staat nu vijfde, maar alleen de bovenste vier clubs gaan naar het miljoenenbal. De nummer vijf en zes plaatsen zich voor de groepsfase van de Europa League.