Excentrieke Bielsa moet Uruguay na teleurstellend WK weer aan succes helpen

Marcelo Bielsa is de nieuwe bondscoach van Uruguay. De flamboyante Argentijn heeft een contract tot en met het WK 2026 getekend bij 'La Celeste', waar hij Diego Alonso opvolgt.

De 67-jarige Bielsa zat zonder werk nadat hij begin vorig jaar werd ontslagen bij Leeds United. In het seizoen 2019/2020 had hij de Engelse club nog naar het kampioenschap in het Championship geleid, waardoor Leeds na zestien jaar afwezigheid terugkeerde in de Premier League.

Het is niet de eerste keer dat Bielsa als bondscoach aan de slag gaat. Hij stond tussen 1998 en 2004 voor de groep van Argentinië en van 2007 tot 2011 was hij de coach van Chili. Hij maakte zodoende al de WK's van 2002 en 2010 mee. In zijn carrière als clubtrainer leidde hij onder meer Athletic Club, Olympique Marseille en Lille OSC.

Bielsa laat zijn teams vaak aanvallend spelen en is daarom geliefd bij fans van enkele van zijn voormalige clubs. 'El Loco', die erom bekendstaat vaak gehurkt langs de zijlijn te zitten, is ook behoorlijk eigengereid. Zo werd Bielsa in de zomer van 2016 aangesteld bij Lazio, maar stapte hij twee dagen later al op.

In Lille werd het contract van Bielsa in december 2017 ontbonden, nadat hij al weken geschorst was door de Franse club vanwege een bezoek aan Chili. Ook bij Olympique Marseille vertrok hij niet met stille trom. Bielsa stapte in zijn tweede seizoen al na één competitieduel op vanwege een conflict met het bestuur.

Foto: AP

Uruguay stelde teleur op WK

Ondanks zijn statuur heeft Bielsa, op zijn titel met Leeds United na, weinig prijzen op zijn erelijst staan. Hij leidde Athletic Club in 2012 wel naar de finale van de Europa League. Atlético Madrid was daarin met 3-0 te sterk voor de ploeg uit Bilbao.

Bij Uruguay moet Bielsa voor nieuw elan zorgen na een teleurstellend WK in Qatar. De tweevoudig wereldkampioen strandde eind vorig jaar al in de groepsfase. Uruguay eindigde als derde, achter groepswinnaar Portugal en Zuid-Korea.

Het was de eerste keer sinds 2002 dat Uruguay aan een WK meedeed zonder de knock-outfase te halen. Het kostte bondscoach Alonso zijn baan.