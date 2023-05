Liverpool zet zegereeks voort en houdt hoop op Champions League-ticket

Liverpool heeft maandag de zevende overwinning op rij geboekt in de Premier League. De ploeg van coach Jürgen Klopp won simpel bij nummer negentien Leicester City (0-3) en mag nog hopen op een Champions League-ticket voor volgend seizoen.

Curtis Jones was met twee goals de gevierde man bij Liverpool in de eerste helft. De middenvelder opende na ruim een half uur de score door van dichtbij binnen te tikken. Even later schoot Jones fraai raak na opnieuw een prachtige aanval. Beide keren was Mohamed Salah de aangever.