FC Groningen greep tegen Ajax niet in uit angst voor enorme vechtpartij op tribune

FC Groningen heeft zondag bij het duel met Ajax niet ingegrepen op de tribune uit angst voor escalatie. De Eredivisie-wedstrijd werd al na zo'n tien minuten definitief gestaakt omdat er rookbommen op het veld waren gegooid en een supporter het veld had betreden.

"De keuze om in dit geval niet in te grijpen in het vak op de tribune waar de onrust vandaan kwam, heeft te maken met veiligheidsafwegingen die gemaakt moeten worden", schrijft FC Groningen maandagavond in een verklaring.

"De kans op escalatie bij ingrijpen was enorm groot, met als gevolg een mogelijk massale vechtpartij. De inschatting was dat hierbij in dat geval zeker gewonden zouden vallen. Ook zouden de beelden en herinneringen, zeker voor kinderen, traumatischer zijn geweest dan nu het geval was."

"Er zijn nu geen supporters gewond geraakt. In dit geval is in samenspraak met de burgemeester en de politie de bewuste keuze gemaakt om uiteindelijk op een veilige en georganiseerde wijze het publiek het stadion te laten verlaten."

Ophangen van netten geen optie

FC Groningen was vooraf op de hoogte van mogelijk wangedrag van supporters. Het spannen van netten was volgens de club "met de logistiek van het stadion niet eenvoudig te realiseren". "De weg naar het veld is een vluchtroute bij calamiteiten. Die vluchtroute kan en mag om veiligheidsredenen niet worden versperd."

Na afloop was er ook verbazing over de vele rookbommen die in het stadion waren binnengesmokkeld. FC Groningen zegt in een reactie op de kritiek dat het fouilleren bij de ingangen van het stadion gebeurt "volgens de in de verleende vergunning gestelde richtlijnen".

FC Groningen denkt nog na over een tegemoetkoming richting supporters en sponsors. Het duel met Ajax wordt dinsdagmiddag uitgespeeld in een leeg stadion.