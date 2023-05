Toulouse schorst Aboukhlal na beschuldiging van vrouwonvriendelijke uitspraak

Zakaria Aboukhlal is door zijn club Toulouse FC voorlopig geschorst naar aanleiding van een publicatie van het Franse medium RMC Sport. Daarin wordt de voormalig speler van AZ en PSV beschuldigd van een vrouwonvriendelijke uitspraak.

Toulouse laat in een reactie op de publicatie weten dat Aboukhlal tot nader order niet met de selectie zal trainen. De club kondigt een intern onderzoek naar de Marokkaanse Nederlander aan en wil verder geen commentaar geven tot dat onderzoek is afgerond.

Aboukhlal kwam zondag ook in het nieuws, omdat hij weigerde te spelen in een shirt waarvan de rugnummers dit weekend - net als bij alle andere teams in de Ligue 1 - de regenboogkleuren hadden. Vooraf was dat door de clubs afgesproken om een actie voor de acceptatie van homoseksualiteit te steunen.