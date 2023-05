AC Milan geeft niet op tegen Inter: 'Niemand dacht ook dat we hier zouden staan'

AC Milan verloor de eerste wedstrijd van het tweeluik met Internazionale kansloos en zit niet in de beste fase van het seizoen, maar toch is het geloof in het bereiken van de Champions League-finale nog aanwezig. "Ik weet hoe goed mijn spelers zijn."

Illustratief voor de situatie bij AC Milan was de confrontatie met de eigen fans afgelopen weekend. Na de kansloze 0-2-nederlaag bij stadgenoot Internazionale werd in de competitie gelijkgespeeld tegen Cremonese (1-1). De spelers moesten in gesprek met de aanhang en excuseerden zich.

Het resultaat tegen Cremonese geeft de fans van de club niet bepaald meer hoop op een finaleplek en dus een comeback tegen Inter. Dat ziet ook AC Milan-coach Stefano Pioli. "Maar bij ons is dat anders. De vastberadenheid is groot om te winnen en de finale te bereiken."

Pioli kan zich in ieder geval vasthouden aan de terugkeer van aanvaller Rafael Leão. De Portugees miste de heenwedstrijd, maar is nu fit genoeg om te spelen. Leão is dit seizoen met twaalf goals en acht assists in de competitie een van de steunpilaren van de ploeg van Pioli.

"Door te winnen kunnen we ons alsnog plaatsen voor een finale, waarvan niemand had verwacht dat we die konden halen. Net zoals nu niemand denkt dat we het nog kunnen halen", zei Pioli maandag. "Ik weet zeker dat we een geweldige wedstrijd gaan spelen, want ik weet hoe goed mijn spelers zijn."

De spelers van AC Milan in gesprek met de eigen achterban. Foto: Getty Images

'Een van de belangrijkste wedstrijden uit de historie van Inter'

Bij Internazionale is het vertrouwen na de overwinning in het eerste duel juist onverminderd groot. Coach Simone Inzaghi zag zich zelfs genoodzaakt om op de rem te trappen. "We staan voor, maar het is nog niet gespeeld", zei Inzaghi daags voor de return op een persmoment.

"Natuurlijk hebben we veel vertrouwen, maar we beseffen ook dat dit een van de belangrijkste wedstrijden in de historie van Internazionale is", vervolgde Inzaghi. "We zijn nog altijd negentig minuten plus blessuretijd verwijderd van onze droom."

Internazionale is de laatste Italiaanse club die de Champions League won. Dat deed de ploeg uit Milaan in 2010, met onder anderen Wesley Sneijder in de selectie. Dit jaar hopen Stefan de Vrij en Denzel Dumfries op nieuw succes met de 'Nerazzurri'.

De halve finale tussen Internazionale en AC Milan begint dinsdag om 21.00 uur. De winnaar van het tweeluik neemt het in de finale op tegen Manchester City of Real Madrid. Die twee ploegen nemen het woensdag voor de tweede keer tegen elkaar op. Het eerste duel eindigde in 1-1.

