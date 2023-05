Taakstraf voor Feyenoord-fan die Ajacied Klaassen met aansteker verwondde

Delen via E-mail

Een 32-jarige man uit Roelofarendsveen is maandag veroordeeld voor mishandeling wegens het gooien van een aansteker naar Ajacied Davy Klaassen. De politierechter in Dordrecht legde hem een taakstraf op van zestig uur, waarvan dertig uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Het voorval was begin vorige maand tijdens de halve finale van de KNVB-beker tussen Feyenoord en Ajax. De aansteker werd vanaf de tribune in De Kuip gegooid en kwam op het hoofd van Klaassen terecht. De Ajacied liep daarbij een wond op en kon de wedstrijd niet uitspelen.

De man werd kort na het incident opgepakt in De Kuip. De verdachte - volgens de rechter een fanatieke Feyenoord-fan met verder een schoon strafblad - bekende tegenover de rechter dat hij de aansteker had gegooid. Hij sprak van "een vlaag van verstandsverbijstering".

De man gooide de aansteker naar eigen zeggen deels vanwege vermoeidheid vanwege werk en uit frustratie vanwege familieproblemen. "Dat uitte zich bij mij verkeerd", zei hij. Voor zijn "frustraties" wordt de man inmiddels behandeld. "Dit is een heel harde realitycheck geweest."

De man liet ook weten vlak na het gooien van de aansteker een gevoel van euforie te hebben gehad, mede door de mensen om hem heen op de tribune. "Het gevoel van euforie was daarna snel weg", zei hij. De verdachte gaf aan spijt te hebben. "Als ik het kon terugdraaien, had ik het graag gedaan."

Na het incident werd de man ernstig bedreigd, zo meldde het Openbaar Ministerie (OM). "Dit incident roept heftige emoties op, maar we wijzen erop dat het bedreigen van personen of voor eigen rechter spelen een strafbaar feit is", schreef het OM.