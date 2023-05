Pochettino moet Chelsea uit het slop halen na dramatisch seizoen

Mauricio Pochettino keert komende zomer bij Chelsea terug in de Premier League. De Argentijnse trainer is de opvolger van interim-manager Frank Lampard en tekent een tweejarig contract op Stamford Bridge met een optie op nog een seizoen.

De 51-jarige Pochettino was clubloos sinds zijn ontslag bij Paris Saint-Germain in de zomer van 2022. Hij was eerder ook trainer bij Tottenham Hotspur, Southampton en Espanyol. Naast de oud-verdediger waren onder anderen Luis Enrique en Julian Nagelsmann in beeld bij de Londenaren.

"Mauricio brengt ervaring, hoge standaarden en leiderschapskwaliteiten met zich mee. Hij is een winnaar, die op het hoogste niveau en in meerdere landen heeft gewerkt", zeggen Chelsea-directeuren Laurence Stewart en Paul Winstanley in een gezamenlijke verklaring.

Chelsea beleefde ondanks ruim 600 miljoen euro aan aankopen een rampzalig seizoen en ontsloeg twee trainers. In september vertrok Thomas Tuchel, die inmiddels aan het roer staat bij Bayern München. Zijn opvolger Graham Potter werd na ruim een half jaar ook ontslagen.

Clubicoon Lampard werd in april aangesteld als interim-coach, maar onder de oud-middenvelder bleven de resultaten slecht. Chelsea werd onder de Engelsman in de kwartfinales van de Champions League uitgeschakeld door Real Madrid.

Chelsea eindigde - ondanks forse investeringen in de selectie door de nieuwe Amerikaanse eigenaar Todd Boehly - slechts als twaalfde in de Premier League. 'The Blues' spelen volgend seizoen geen Europees voetbal.

Chelsea investeerde onder eigenaar Todd Boehly al honderden miljoenen euro's in nieuwe spelers. Foto: Getty Images

Pochettino bekend met Premier League

Pochettino was eerder in Engeland coach van Southampton (2013-2014) en Tottenham (2014-2019). Met de Spurs bereikte de trainer in 2019 ten koste van Ajax de Champions League-finale, waarin Liverpool de betere was (0-2). Hij werd eind 2019 na een reeks slechte resultaten ontslagen.

De Argentijn ging in januari 2021 aan de slag bij PSG. Hij won met de grootmacht de landstitel, de Franse beker en de supercup. Na anderhalf jaar moest hij vertrekken vanwege slechte prestaties in de Champions League. In 2021 werd PSG in de halve finales uitgeschakeld door Manchester City. Een jaar later bleek Real Madrid te sterk in de achtste finales.