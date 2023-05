Technische baas Streuer blijft op verzoek van opvolger Bruggink langer bij Twente

Jan Streuer blijft sowieso een paar maanden langer verbonden aan FC Twente. De 72-jarige technisch directeur blijft op verzoek van zijn opvolger Arnold Bruggink in ieder geval tot 1 september werkzaam bij de Eredivisionist.

"Er is veel te doen bij de club. Met name als het gaat om transfers is en blijft het een drukke tijd", vervolgt Streuer. "Ik ben graag bereid, in ieder geval tot aan het sluiten van het transferwindow op 1 september, mij in te blijven zetten voor de club."