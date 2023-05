Meijers keert bij RKC terug op het oude nest, ook doelman Houwen naar Waalwijk

Aaron Meijers keert na elf jaar terug bij RKC Waalwijk. De 35-jarige verdediger tekent bij de club een contract voor één seizoen, met een optie voor nog één jaar. Ook legde de club doelman Jeroen Houwen vast.

Meijers is een oude bekende van RKC, waarmee hij in het seizoen 2010/2011 kampioen werd van de Eerste Divisie. Tijdens zijn eerste periode bij de Waalwijkers speelde hij 75 wedstrijden en maakte hij vier doelpunten.

In 2012 verruilde Meijers RKC voor ADO Den Haag en sinds 2020 speelt de vleugelverdediger bij Sparta Rotterdam. Op Het Kasteel had hij dit jaar een reserverol en kwam hij slechts tot elf competitiewedstrijden. Bij Sparta had Meijers een aflopend contract.

Mogelijk wordt Meijers bij RKC herenigd met trainer Henk Fraser. De twee werkten in het verleden al samen bij ADO Den Haag. Fraser sprak naar verluidt al met RKC, dat door het vertrek van Joseph Oosting (naar FC Twente) op zoek is naar een nieuwe trainer.

Ook Jeroen Houwen staat vanaf komend seizoen onder contract bij RKC Waalwijk. Foto: Pro Shots

Ook Houwen transfervrij naar RKC

Naast Meijers presenteerde RKC maandag ook doelman Houwen als aanwinst voor het nieuwe seizoen. De 27-jarige doelman komt transfervrij over van Vitesse, waar hij dit seizoen een reserverol achter eerste keeper Kjell Scherpen heeft.

Ook Houwen is voor Fraser geen onbekende. Zij werkten in seizoenen 2016/2017 en 2017/2018 samen bij Vitesse. Onder Fraser speelde Houwen vijf Eredivisie-wedstrijden. Hij was reservedoelman bij de ploeg die in 2017 de TOTO KNVB Beker won.

"Met Jeroen voegen we een ervaren doelman toe aan de selectie. Met zijn ervaring in de (sub)top van Nederland brengt hij niet alleen waardevolle ervaring met zich mee, maar ook een gezonde concurrentie onder de lat", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld verheugd.