Gravenberch, Dallinga en Taylor in voorselectie Jong Oranje voor EK

Ryan Gravenberch, Thijs Dallinga en Kenneth Taylor behoren tot de 32-koppige voorselectie van Jong Oranje voor het EK Onder-21 van komende zomer in Georgië en Roemenië.

De twintigjarige Gravenberch speelde al elf interlands voor Oranje. De middenvelder is in zijn eerste seizoen bij Bayern München geen vaste waarde.

In de groepsfase stuit Nederland op België (21 juni), Portugal (24 juni) en Georgië (27 juni). De eerste twee ploegen kwalificeren zich voor de kwartfinales. Oranje speelt al zijn eersterondeduels in Tbilisi. De eindstrijd is op 8 juli in de Adjarabet Arena in Batumi.