Espanyol veroordeelt veldbestormers die spelers Barcelona naar binnen dwongen

Espanyol heeft het geweld van supporters veroordeeld die zondag aan het einde van de wedstrijd tegen FC Barcelona het veld op kwamen. De ploeg van Frenkie de Jong, die door de 2-4-zege de landstitel veiligstelde, moest richting de kleedkamers sprinten.

"Een nederlaag doet pijn, maar we zullen nooit enige vorm van geweld accepteren", staat in een verklaring van Espanyol. "We zullen alle beschikbare middelen gebruiken om het uit te roeien."

FC Barcelona had in de stadsderby aan een 2-4-overwinning genoeg om voor het eerst sinds 2019 landskampioen te worden. De ploeg van trainer Xavi drukte Espanyol bovendien dieper in de zorgen. De club staat voorlaatste en koerst af op degradatie.

Xavi wilde na de wedstrijd niet te veel woorden vuilmaken aan de taferelen na het laatste fluitsignaal. "Ik was al in de kleedkamer, dus ik heb het niet gezien. Ik vond het tijd om naar de kleedkamers te gaan."

"Mij is verteld dat sommige fans het veld betraden. Voor ons was het ook logischer om naar binnen te gaan. Het is niet ons stadion, maar spelers zijn euforisch en emotioneel. We wilden niemand provoceren. Wat mij betreft moet de aandacht niet naar de veldbestormers gaan."

FC Barcelona speelt in het restant van het seizoen nog vier competitiewedstrijden. De Spaanse grootmacht wacht zaterdag tegen Real Sociedad de eerste thuiswedstrijd als kersverse kampioen.

