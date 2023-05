CL-finale in Eindhoven wordt best bezochte vrouwenduel in Nederland ooit

De Champions League-finale voor vrouwen wordt de best bezochte vrouwenwedstrijd in Nederland ooit. De wedstrijd tussen FC Barcelona en VfL Wolfsburg in Eindhoven is begin volgende maand uitverkocht.

In totaal waren er 34.120 kaarten beschikbaar voor de finale in het Philips Stadion. De best bezochte wedstrijd is op dit moment nog de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Voor die wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA in maart werden 33.742 kaarten verkocht.

In internationaal opzicht vestigden de Oranjevrouwen op 1 juni 2019 een Nederlands record voor een vrouwenwedstrijd. De ploeg van toenmalig bondscoach Sarina Wiegman speelde toen in Eindhoven voor 30.640 toeschouwers tegen Australië.

"Met wedstrijden zoals deze willen we vanuit de KNVB nog meer meiden en vrouwen enthousiast maken voor voetbal", zegt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB. "Als speler, als coach, als bestuurder, als scheidsrechter of als supporter."