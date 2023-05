AZ-uitblinker Reijnders in voorselectie Oranje voor finaleronde Nations League

AZ-middenvelder Tijjani Reijnders is maandag opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de finaleronde van de Nations League in juni. In totaal staan er 32 spelers op de lijst van bondscoach Ronald Koeman.

Het is de eerste keer dat de 24-jarige Reijnders op de voorlopige lijst staat voor Oranje, die geen grote verrassingen kent. Daley Blind, die bijna geen speeltijd krijgt bij Bayern München zit er ook gewoon bij. Evenals Jasper Cillissen, die de afgelopen weken meermaals in de fout ging bij NEC. Bart Verbruggen, Justin Bijlow en Mark Flekken zijn de andere keepers op de lijst.

Reijnders heeft dit seizoen een vaste basisplaats veroverd en blinkt geregeld uit bij AZ, dat is doorgedrongen tot de halve finales van de Conference League. Afgelopen donderdag was hij trefzeker in de uitwedstrijd tegen West Ham United.

De definitieve selectie van wordt 29 mei bekendgemaakt. Op 14 juni wacht Oranje in De Kuip de halve finale tegen Kroatië en de finale van de Nations League is op 18 juni, eveneens in Rotterdam. De andere halve finale gaat op 15 juni in Enschede tussen Spanje en Italië.

Als Oranje verliest van de Kroaten, wacht op 18 juni in Enschede de strijd om de derde plaats. De ploeg van Koeman speelt dus sowieso twee wedstrijden, waarna in september de kwalificatie voor het EK vervolgd wordt.

