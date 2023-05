Ontreddering bij Arsenal nu langgekoesterde titeldroom in rook lijkt op te gaan

De spelers van Arsenal kunnen nauwelijks geloven dat het zo voortvarend verlopen Premier League-seizoen als een nachtkaars dreigt uit te gaan. 'The Gunners' verloren zondag met 0-3 van Brighton & Hove Albion en lijken de titel aan Manchester City te moeten laten.

"Het voelt niet alsof er nog hoop is", zei Martin Ødegaard tegen Sky Sports na de zeperd in eigen huis. "Het gaat in ieder geval heel erg moeilijk worden. Het is lastig te accepteren. Ik weet ook niet precies wat er bij ons gebeurde in de tweede helft."

Arsenal kwam in de 51e minuut verrassend op achterstand en had niet de energie om terug in de wedstrijd te komen. Brighton, een van de verrassingen dit Premier League-seizoen, scoorde in de slotfase nog eens twee keer in het Emirates Stadium en dompelde de thuissupporters in rouw.

"We hebben heel hard gewerkt om een titelkandidaat te zijn. Deze wedstrijd was cruciaal om in die droom te kunnen blijven geloven. Maar dan kan je niet het spel vertonen wat wij in de tweede helft hebben laten zien", baalde manager Mikel Arteta. "In theorie is het kampioenschap nog mogelijk, maar het is onmogelijk om daar nu aan te denken."

Arteta: 'Ik haat het om mensen teleur te stellen'

Arsenal stond nog niet zo lang geleden riant aan kop in de Premier League, waardoor de fans mochten dromen van de eerste landstitel sinds 2004. Het was voor het eerst in jaren dat 'The Gunners' überhaupt meededen om het kampioenschap.

"Wat dit team in de afgelopen tien maanden heeft laten zien, had niemand verwacht", onderstreepte Arteta. "Dat heeft bepaalde verwachtingen met zich meegebracht. Ik haat het als ik mensen moet teleurstellen, daar bied ik mijn excuses voor aan."