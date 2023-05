Xavi trots op 'emotionele' titel met Barça: 'Dit is het begin van een nieuw tijdperk'

Trainer Xavi voelde zondagavond een flinke last van zijn schouders vallen nadat FC Barcelona de eerste landstitel sinds 2019 had veiliggesteld. De clubicoon voelde de druk in zijn eerste volledige seizoen als trainer van de Catalanen.

"Dit is een sensationele en emotionele titel. We vieren nu het harde werk waar we al in juli mee zijn begonnen", zei de Spanjaard op zijn persconferentie na de 2-4-zege in de stadsderby tegen Espanyol. "Dit is niet de titel van Xavi, maar de titel van Barcelona. Een club die bezig is aan een comeback en aan een nieuw tijdperk begint."

Toen Xavi in november 2021 instapte als opvolger van de ontslagen Ronald Koeman, leek FC Barcelona ver weg van nieuwe successen. De club verkeerde in zware financiële nood en had op het veld te weinig kwaliteit om het verschil te kunnen maken.

Afgelopen zomer wist Barcelona de selectie - weliswaar dankzij financiële trucjes - toch weer flink te versterken. Het genomen risico betaalde zich uit. Met een mix van ervaring en talent kwam de Spaanse grootmacht zondagavond op een onoverbrugbare voorsprong van liefst veertien punten op Real Madrid.

"Deze marge laat zien dat we dit seizoen verreweg de beste ploeg zijn geweest", zei Xavi. "Het is heel, maar dan ook héél belangrijk voor de club dat het ons na drie seizoenen weer is gelukt om kampioen te worden. Het doel was om weer prijzen te winnen en daar zijn we in geslaagd. Ik ben ontzettend trots."

Ook na veiligstellen titel gaat het in Barcelona over Messi

In het feestgedruis werd ook al vooruitgeblikt op volgend seizoen. En dus passeerde ook de naam van Lionel Messi weer de revue. De voetballegende en Barcelona-icoon moest in de zomer van 2021 vertrekken vanwege de financiële problemen van de Catalanen, maar lijkt na dit seizoen transfervrij weg te gaan bij Paris Saint-Germain.

FC Barcelona wil Messi graag terughalen, maar moet dan eerst spelers van de hand doen. Anders wordt het budgetlimiet van de club in La Liga overschreden. Bovendien wordt de 35-jarige Messi in verband gebracht met een avontuur in Saoedi-Arabië.

"We gaan er alles aan doen om Messi terug in Barcelona te krijgen", zei voorzitter Joan Laporta zondagavond nog maar eens bij het socialemediakanaal Jijantes FC.