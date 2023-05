Van Nistelrooij gaat ervan uit dat uitblinker Simons ook na de zomer PSV'er is

Trainer Ruud van Nistelrooij geniet van de hoofdrol die Xavi Simons dit seizoen vervult bij PSV. De Oranje-international was zondag met een fraai doelpunt de reddende engel tegen Fortuna Sittard: 2-1.

Het was de zoveelste keer dat de twintigjarige Simons zich dit seizoen liet gelden. In 32 Eredivisie-wedstrijden staat de spelmaker al op zestien doelpunten en negen assists.

"Het is een ongekend eerste seizoen in zijn profcarrière. Want dat beleeft hij hier. Als je daar over nadenkt, is dat bizar. Op die leeftijd al zo'n seizoen met zo veel rendement. Meegedaan op het WK, gedebuteerd als international", somde Van Nistelrooij op de persconferentie na de wedstrijd volgens VI op.