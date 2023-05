FC Barcelona verovert eerste landstitel sinds 2019 na zege in stadsderby

FC Barcelona heeft zondag voor het eerst sinds 2019 de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van coach Xavi stelde het kampioenschap veilig via een 2-4-zege in de stadsderby tegen laagvlieger Espanyol.

Barcelona stond binnen twintig minuten met 0-2 voor in het Estadi Cornellà-El Prat. Robert Lewandowski opende in de elfde minuut de score door een voorzet van Alejandro Baldé binnen te tikken.

Negen minuten later was Baldé zelf trefzeker. De linksback vond van dichtbij het net na een goede actie van Pedri in het zestienmetergebied. Lewandowski breidde de voorsprong kort voor rust verder uit met een intikker op aangeven van Raphinha.

Frenkie de Jong, die de hele wedstrijd meedeed, leverde vroeg in de tweede helft de assist op de 0-4 van Jules Koundé. De Fransman kopte raak na een prachtige lange pass van de Oranje-international. Een kwartier voor tijd deed Espanyol wat terug via een fraai lobje van Javi Puado. In de blessuretijd maakten de bezoekers via Joselu ook nog de 2-4.