AZ maakt voor rust gehakt van FC Emmen en klimt naar derde plek in Eredivisie

AZ heeft zondag goede zaken gedaan in de strijd om de derde plek in de Eredivisie. De ploeg van trainer Pascal Jansen won met liefst 5-1 van FC Emmen en passeerde Ajax op de ranglijst. Alle Alkmaarse goals vielen voor rust.

Door de zege heeft AZ één punt meer dan de concurrent uit Amsterdam, die nog wel een wedstrijd van tachtig minuten tegen het gedegradeerde FC Groningen te goed heeft. Eerder op de dag werd FC Groningen-Ajax na tien minuten gestaakt wegens ongeregeldheden. Het duel wordt dinsdagmiddag om 15.00 uur ingehaald.

De derde plek geeft recht op een plaats in de play-offs van de Europa League. De nummer vier van de Eredivisie maakt zijn Europese entree in de derde voorronde van de Conference League. Na dit weekend zijn er nog twee speelrondes te gaan in de Eredivisie.

AZ speelde vanaf de eerste minuut een gewonnen wedstrijd in het AFAS Stadion en stond halverwege door goals van Sven Mijnans, Myron van Brederode, Tijjani Reijnders, Sam Beukema en Jordy Clasie al op een 5-0-voorsprong. Kort na rust bepaalde Richairo Zivkovic de eindstand.

Mede dankzij een doelpunt van Jordy Clasie beleefde AZ een makkelijke avond tegen FC Emmen. Foto: ANP

AZ beleeft goede generale voor return tegen West Ham

AZ kan dankzij de overwinning met een goed gevoel toewerken naar de return tegen West Ham United in de halve finales van de Conference League donderdag. Drie dagen geleden gingen de Alkmaarders in Londen nog met 2-1 onderuit tegen 'The Hammers.

FC Emmen bleef door de nederlaag steken op zestiende plek. De ploeg van trainer Dick Lukkien heeft één punt minder dan Excelsior dat op de veilige vijftiende positie staat (28 om 29).

Eerder op de dag werd Feyenoord kampioen in de Eredivisie. De Rotterdammers wonnen met 3-0 van Go Ahead Eagles en zijn daardoor niet meer te achterhalen door nummer twee PSV. De Eindhovenaren wonnen zondagavond met 2-1 van Fortuna Sittard, waardoor de tweede plek voor AZ definitief buiten bereik is.