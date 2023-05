PSV ontsnapt dankzij Xavi Simons tegen Fortuna en is vrijwel zeker van plek twee

PSV is zondag aan kostbaar puntenverlies ontsnapt in de Eredivisie. Dankzij een laat doelpunt van Xavi Simons werd het 2-1 tegen Fortuna Sittard en is de tweede plek zo goed als zeker.

Het werd al vroeg 0-1 dankzij een mooie treffer van Paul Gladon. Nog voor rust herstelde Luuk de Jong het evenwicht, maar PSV overtuigde niet. Puntenverlies leek in de maak, tot Simons zijn ploeg in de slotminuten redde met een prachtgoal.

Bij een zege was PSV zo goed als zeker geweest van de tweede plaats. Nu hebben de Eindhovenaren vijf punten voorsprong op AZ en zes op Ajax, dat nog wel de gestaakte uitwedstrijd tegen FC Groningen moet uitspelen.

In theorie kan alleen Ajax (dat de gestaakte wedstrijd tegen FC Groningen nog moet uitspelen) voorbij aan PSV. De Eindhovenaren mogen in de laatste twee duels (thuis tegen sc Heerenveen en uit tegen AZ) dan nog maximaal een punt pakken en de concurrent uit Amsterdam moet drie keer winnen.

Voor Fortuna Sittard staat er niets meer op het spel. Onder de Spaanse coach Julio Velázquez hebben de Limburgers zich veilig gespeeld, terwijl deelname aan de play-offs om Europees voetbal te hoog gegrepen is.

Paul Gladon tekent op artistieke wijze voor de openingstreffer. Foto: Getty Images

Gladon zet Fortuna fraai op 0-1

Fortuna pakte zondag brutaal de leiding in het Philips Stadion tegen een wat lamlendig PSV. Al in de vierde minuut was spits Gladon succesvol met een knappe omhaal toen de thuisploeg de bal niet weg kreeg.

Zo'n twintig minuten later scoorde Fortuna zelfs voor de tweede keer, maar het doelpunt van Iñigo Córdoba ging niet door. De Spanjaard was alert bij een slordigheid van keeper Walter Benítez, maar maakte daarbij hands.

Vrijwel direct daarna viel er aan de andere kant wél een geldig doelpunt. PSV-aanvoerder De Jong stond vrij bij de tweede paal en tekende met een kopbal voor zijn dertiende goal van dit Eredivisie-seizoen.

Luuk de Jong zet PSV met een kopbal op gelijke hoogte. Foto: Pro Shots

PSV dringt aan, maar dwingt weinig af

In de tweede helft nam de druk van PSV toe, al was de ploeg van Van Nistelrooij vaak te slordig om tot echt grote kansen te komen. Lang kwam het enige gevaar van Xavi Simons (redding keeper Ivor Pandur) en De Jong (hij knalde in de rebound hoog over).

Gaandeweg werd de onvrede bij het PSV-publiek voelbaar en moest de thuisploeg oppassen bij een spaarzame Limburgse tegenstoot. Zo had het zomaar verkeerd kunnen aflopen bij een kopbal van Ivo Pinto.