FC Groningen-Ajax wordt dinsdagmiddag voor lege tribunes uitgespeeld

De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax wordt dinsdagmiddag vanaf 15.00 uur uitgespeeld. Bij de resterende tachtig minuten zijn geen toeschouwers welkom.

De ongeregeldheden in stadion Euroborg kwamen niet helemaal als een verrassing. Vooraf werd er in supporterskringen van FC Groningen al gesproken over het laten staken van de wedstrijd.