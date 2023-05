In beeld Rotterdam viert landstitel Feyenoord, Stadhuisplein helemaal vol

Een uitbundig Rotterdam viert zondag de landstitel van Feyenoord. De officiële huldiging is pas maandag, maar in de hele stad is het al feest na de 3-0-zege op Go Ahead Eagles. Op het Stadhuisplein hebben vele fans zich verzameld. De gemeente riep mensen voor de wedstrijd al op om niet meer te komen, omdat het plein vol is.

Het Stadhuisplein stond voor de wedstrijd al helemaal vol met Feyenoord-fans. Foto: ANP

Het is zo vol, dat de gemeente mensen opriep om niet meer te komen en de wedstrijd ergens anders te volgen. Foto: ANP

De sfeer is uitgelaten en gemoedelijk.

De supporters steken onder meer fakkels aan. Foto: ANP

Ook zijn er veel Feyenoord-sjaals te zien. Foto: ANP

De wedstrijd werd door de aanwezigen via grote schermen gevolgd. Foto: ANP

Grote vreugde na een doelpunt van Feyenoord.

Feyenoord is na zes jaar weer kampioen van de Eredivisie. Foto: ANP

Sommige fans vieren de titel door de fontein op het Hofplein in te duiken. Foto: ANP

Dolle vreugde en confetti na het laatste fluitsignaal. Foto: ANP