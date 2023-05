In beeld Rotterdam telt af naar titel Feyenoord, Stadhuisplein helemaal vol

Rotterdam neemt zondag alvast een voorschot op de landstitel van Feyenoord. De officiële huldiging is pas maandag, maar in de hele stad wordt de aanstaande titel al gevierd. Op het Stadhuisplein hebben vele fans zich verzameld. De gemeente roept mensen op niet meer te komen, omdat het plein vol is.

Het Stadhuisplein staat helemaal vol met Feyenoord-fans. Foto: ANP

Het is zo vol, dat de gemeente mensen oproept om niet meer te komen en de wedstrijd ergens anders te volgen. Foto: ANP

De sfeer is uitgelaten en gemoedelijk.

De supporters steken onder meer fakkels aan. Foto: ANP

Ook zijn er veel Feyenoord-sjaals te zien. Foto: ANP

De wedstrijd wordt door de aanwezigen via grote schermen gevolgd. Foto: ANP

Grote vreugde na een doelpunt van Feyenoord, waardoor de landstitel binnen bereik is.