Manchester City ziet Arsenal verliezen en staat 'op matchpoint' in titelrace

Manchester City is nog één overwinning verwijderd van het kampioenschap in de Premier League. De ploeg van manager Josep Guardiola won zondag met 0-3 bij Everton en zag concurrent Arsenal later op de dag met dezelfde cijfers ten onder gaan tegen Brighton & Hove Albion.

Het verschil tussen City en Arsenal is vier punten. City heeft nog één duel meer te gaan dan Arsenal (drie om twee) en is kampioen als komende zondag thuis van Chelsea wordt gewonnen.

Bij Everton-City vielen de eerste twee goals aan het einde van de eerste helft. Ilkay Gündogan zorgde voor de 0-1, waarna Erling Haaland de score verdubbelde. De topspits maakte zijn 36e seizoenstreffer, waarmee hij het record van meeste Premier League-doelpunten in één seizoen verder aanscherpte.

In de tweede helft breidde Gündogan de score verder uit op Goodison Park. De centrale middenvelder was in de vorige competitiewedstrijd tegen Leeds United (2-1-winst) ook al twee keer trefzeker.

Het was voor City al de elfde competitiezege op rij. De topclub uit Manchester nam de koppositie op 26 april over van Arsenal door de concurrent in een rechtstreeks duel met 4-1 opzij te zetten.

Voor City gloort niet alleen de derde titel op rij en de zevende in twaalf jaar, maar ook de zeldzame treble. De club hoopt woensdag ten koste van Real Madrid de Champions League-finale te halen en staat op 3 juni in de eindstrijd van de FA Cup tegenover het Manchester United van trainer Erik ten Hag.

Arsenal verliest en lijkt af te haken

De druk om in het spoor van de koploper te blijven werd Arsenal later op zondag te veel. Het dit seizoen verrassend goede Brighton ging in het Emirates Stadium met de winst aan de haal: 0-3. Julio Enciso opende vroeg in de tweede helft de score, waarna de bezoekers in de laatste minuten verder uitliepen dankzij Deniz Undav en Pervis Estupiñán.

Daarmee lijkt Arsenal de eerste landstitel sinds 2004 te kunnen vergeten. Onder leiding van manager Mikel Arteta stonden 'The Gunners' dit seizoen lang bovenaan, maar Manchester City lijkt toch de langste adem te hebben.

De geblesseerde Joël Veltman - dit seizoen meestal basisspeler - deed niet mee bij Brighton. Zijn landgenoot Jean-Paul van Hecke bleef op de bank.