Manchester City blijft mede dankzij 36e goal Haaland vol op kampioenskoers

Manchester City heeft zondag een nieuwe stap naar het kampioenschap gezet in de Premier League. De ploeg van manager Josep Guardiola was mede dankzij een goal van Erling Haaland met 0-3 te sterk voor het in degradatienood verkerende Everton.

De eerste twee goals vielen aan het einde van de eerste helft. Ilkay Gündogan zette City op 0-1, waarna Haaland de score verdubbelde. De topspits maakte zijn 36e seizoenstreffer, waarmee hij het record van meeste Premier League-doelpunten in één seizoen verder aanscherpte.

In de tweede helft breidde Gündogan de score verder uit op Goodison Park. De centrale middenvelder was in de vorige competitiewedstrijd tegen Leeds United (2-1-winst) ook al twee keer trefzeker.

Het was voor City al de elfde competitiezege op rij. De topclub uit Manchester nam de koppositie op 26 april over van Arsenal door de concurrent in een rechtstreeks duel met 4-1 opzij te zetten.

De voorsprong van City op Arsenal is vier punten. Beide clubs hebben 35 wedstrijden gespeeld, al speelt Arsenal later op zondag nog thuis tegen Brighton & Hove Albion (aftrap: 17.30 uur). Voor City gloort de derde titel op rij en de zevende in twaalf jaar.

West Ham United kon de midweekse 2-1-zege op AZ in de Conference League geen passend vervolg geven. De ploeg van manager David Moyes verloor met een B-ploeg met 2-0 bij Brentford. Komende donderdag volgt in Alkmaar de return tegen AZ in de halve finales.

