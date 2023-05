Directeur Gudde vol ongeloof na wangedrag fans FC Groningen: 'Vreselijke dag'

Gudde zegt bij ESPN dat er al signalen waren dat het mis kon gaan. "We hebben veel contact gehad met de gemeente en de politie. We hebben zelfs geschakeld met internationale politie, omdat er Belgische fans en fans uit andere landen naar Groningen wilden komen. We hebben ook extra fouillering ingezet, maar ze kregen alsnog de spullen het stadion in."

Wouter Gudde: "Vakantie zit er voor mij niet in, maar ik ben wel blij als dit seizoen voorbij is."

"Dit is wederom een vreselijke middag", zegt Gudde. "Het is heel pijnlijk voor alle mensen die in het stadion zijn om voetbal te kijken. Het is wederom een kleine groep die het voor iedereen verziekt. Het is extra pijnlijk voor de jeugd die in het stadion zit."