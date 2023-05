Janssen en Kerk helpen Antwerp aan bijzondere comeback tegen Club Brugge

Royal Antwerp heeft zondag dankzij een sensationele comeback een zege geboekt in de titelstrijd. Mede door goals van Vincent Janssen en Gyrano Kerk won de ploeg van trainer Mark van Bommel met 3-2 van het Club Brugge van Noa Lang. In Spanje liet Justin Kluivert van zich horen.

In de 85e minuut leidde Brugge nog met 1-2 in het Bosuilstadion door doelpunten van Clinton Mata en Hans Vanaken. Aan beide goals ging een assist van Lang vooraf. Janssen had in de 36e minuut de aansluitingstreffer gemaakt door van dichtbij binnen te schieten. De spits scoorde dit seizoen al twintig keer.

In de slotfase ging het toch nog helemaal mis voor Brugge. Kerk zorgde in de 86e minuut op aangeven van Calvin Stengs met een laag schot voor de gelijkmaker. Diep in blessuretijd werd het ook nog 3-2. De pas achttienjarige Arthur Vermeeren kreeg de bal na een corner bij toeval voor zijn voeten en schoot raak.

Met Janssen, Jurgen Ekkelenkamp (beiden Antwerp), Bjorn Meijer en Lang (beiden Club Brugge) stonden er vier Nederlanders aan de aftrap. Stengs was al in de 27e minuut ingevallen en Kerk kwam in de 68e minuut het veld in.

Door de zwaarbevochten zege ligt Antwerp op koers voor de landstitel. De ploeg van Van Bommel heeft in de kampioenspoule vier punten meer dan KRC Genk en Union, met nog drie speelronden op het programma. Genk en Union spelen eerst om 18.30 uur nog tegen elkaar. Antwerp eindigde het reguliere seizoen op de derde plek.

Stand in play-offs om titel Antwerp 3-45 (+4) KRC Genk 2-41 (+1) Union 2-41 (-1) Club Brugge 3-30 (-4)

Kluivert boekt met Valencia belangrijke zege in degradatiestrijd

In Spanje deed een scorende Kluivert met Valencia uitstekende zaken in de strijd tegen degradatie uit La Liga. De club uit de sinaasappelstad won in Vigo met 1-2 bij RC Celta.

Kluivert zorgde in de achtste minuut voor de openingstreffer in Estadio Abanca-Balaídos. Voor de oud-Ajacied was het zijn achtste doelpunt van het seizoen. Haris Seferovic maakt het een kwartier na rust weer spannend, maar dankzij Alberto Marí boekte Valencia een belangrijke overwinning.