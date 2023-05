Arbiter verwachtte wangedrag bij Groningen-Ajax: 'Gekken die voetbal verzieken'

Scheidsrechter Jeroen Manschot had vooraf al rekening gehouden met een definitieve staking van FC Groningen-Ajax. Het Eredivisie-duel werd zondag in de beginfase stilgelegd na twee incidenten met thuissupporters.

"We hadden een vooroverleg en dan bespreken we wel alle scenario's die er zijn. Er was al bekend dat er risico's waren. We kregen signalen dat het mis zou kunnen gaan", zegt Manschot tegen ESPN. "Het ging al in de vijfde minuut mis met massale rookbommen."