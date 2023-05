Sangaré keert terug in basis PSV, Silva en El Ghazi ook tegen Fortuna bankzitter

Ibrahim Sangaré keert zondagavond terug in de basis bij PSV, dat voor eigen publiek aantreedt tegen Fortuna Sittard in de Eredivisie. De middenvelder was vorige week geschorst bij het gewonnen duel met Sparta Rotterdam (0-1).

Door de terugkeer van Sangaré moet Erick Gutiérrez weer op de bank plaatsnemen. Trainer Ruud van Nistelrooij heeft verder geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de wedstrijd op Het Kasteel.

Sangaré vormt een middenveld met Joey Veerman en Guus Til. Aanvallers Anwar El Ghazi en Fábio Silva zijn de afgelopen tijd als invaller belangrijk voor PSV, maar Van Nistelrooij houdt voorin vast aan Xavi Simons, Luuk de Jong en Johan Bakayoko.

PSV bezet na 31 speelrondes de tweede plaats, die leidt tot deelname aan de voorronde van de Champions League. Bij aanvang van dit weekeinde had de bekerwinnaar een voorsprong van vijf punten op Ajax. Eerder op de dag werd FC Groningen-Ajax definitief gestaakt na wangedrag van supporters.

Nummer twaalf Fortuna kan in theorie nog als zestiende eindigen in de Eredivisie. Deze plek betekent aan het eind van het seizoen deelname aan de play-offs voor promotie/degradatie. De Limburgers hebben aan een gelijkspel genoeg om handhaving definitief veilig te stellen.

De wedstrijd tussen PSV en Fortuna begint om 20.00 uur en wordt geleid door scheidsrechter Jochem Kamphuis. AZ-FC Emmen wordt op hetzelfde tijdstip afgewerkt.