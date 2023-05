Bondscoach Koeman schrikt van vormdip Cillessen: 'Je ziet dat hij vertrouwen mist'

Ronald Koeman maakt zich zorgen om de huidige vorm van Jasper Cillessen, die de laatste weken grossiert in fouten. De bondscoach van het Nederlands elftal ziet dat de doelman van NEC niet goed in zijn vel zit.

"Patrick Lodewijks (keeperstrainer van Oranje, red.) is al twee keer bij NEC geweest om met Jasper te praten", zei Koeman zondag bij het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN. "Dat je een keer een foutje maakt, oké. Maar ik maak me wel zorgen. Je ziet toch dat hij een beetje onzeker is en vertrouwen mist."

Cillessen leidde een maand geleden met meerdere fouten de ruime nederlaag tegen Vitesse in de Gelderse derby in. Vorige week volgde misschien wel de ergste blunder: de 65-voudig international dacht dat een inzet van Heerenveen-speler Antoine Colassin naast zou gaan, maar de bal belandde 'gewoon' in de hoek.

"Van dat moment schrok ik nog het meest. Ik kan me niet voorstellen dat dat een normale fout was die een keeper weleens maakt", zei Koeman. "Het heeft met de hele situatie van de laatste wedstrijden te maken. Normaal is Jasper een zeer goede keeper."

Ondanks zijn vormdip verklapte Koeman dat hij Cillessen gaat opnemen in zijn voorselectie voor de finaleronde van de Nations League. De volledige lijst wordt maandag bekend. "Hij heeft nu in een korte periode een aantal foutjes gemaakt. Maar ik vind het niet terecht om nu al te zeggen dat hij niet meer in beeld is voor Oranje."