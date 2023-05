Messi bij rentree met gefluit onthaald door PSG-fans: 'Het is een vreemde situatie'

Trainer Christophe Galtier vindt dat Lionel Messi zaterdagavond uitstekend is omgegaan met zijn weinig hartelijke ontvangst door de fans van Paris Saint-Germain. De aanvaller maakte tegen AC Ajaccio (5-0-zege) zijn rentree na een disciplinaire schorsing.

De 35-jarige Messi keerde begin deze week terug op het trainingsveld, nadat hij werd geschorst vanwege een ongeoorloofde trip naar Saoedi-Arabië. Galtier zette hem zaterdag direct in de basis en dat kon niet het volledige Parc des Princes waarderen.

Al voor de wedstrijd was gefluit te horen toen de naam van Messi door de stadionspeaker werd omgeroepen. In de beginfase lieten de PSG-fans zich ook horen als de Argentijn aan de bal kwam. Begin deze maand verzamelden honderden supporters zich al bij het stadion, waar ze hun onvrede over Messi uitten.

Hoewel de zevenvoudig Gouden Bal-winnaar in een video zijn excuses aanbood, lijkt hij zijn krediet bij een deel van de fans te hebben verspeeld. "Het is een vreemde situatie", zei middenvelder Renato Sanches na het duel met Ajaccio. "Het is moeilijk voor Messi, maar ook voor de club."

'Messi heeft vaker moeilijke situaties meegemaakt'

Niet alleen de controversiële trip naar Saoedi-Arabië zorgt voor wrevel. Het lijkt er ook op dat Messi bezig is aan zijn laatste weken bij Paris Saint-Germain. De aanvaller wordt in verband gebracht met een club in Saoedi-Arabië én een terugkeer bij FC Barcelona. Een nieuw contract bij PSG lijkt uitgesloten.

Ondanks alles is trainer Galtier dik tevreden met de inzet van Messi, die de hele wedstrijd meedeed. Hij bleef wel zonder doelpunten en assists. "Leo was heel erg gefocust en gretig. Hij wilde echt wat creëren om het team te helpen", zag de coach.