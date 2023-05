FC Utrecht en RKC stoppen uit protest met voetballen: 'Het is niet in verhouding'

De spelers van FC Utrecht en RKC Waalwijk hebben zaterdagavond een bijzonder statement afgegeven. Nadat de wedstrijd voor de tweede keer was stilgelegd omdat er een beker op het veld was gegooid, besloten beide teams niet meer verder te spelen.

"We wilden een statement maken als voetballers", zei RKC-aanvoerder Michiel Kramer na afloop tegen ESPN. "Wat hier gebeurt, staat niet in verhouding met de negentienduizend supporters die zich wél netjes gedragen. Het voetbal wordt kapotgemaakt zo."

Viergever was blij met de afspraak die beide ploegen in de tumultueuze slotfase met elkaar hadden gemaakt. "Gelukkig hebben we het zo opgelost. Anders moet RKC later misschien weer voor twee minuten terugkomen. We vonden dit een belangrijk statement om te maken."