FC Utrecht en RKC stoppen demonstratief met voetballen: 'Het is niet in verhouding'

De spelers van FC Utrecht en RKC Waalwijk hebben zaterdagavond voor een opmerkelijke situatie gezorgd. Nadat de wedstrijd voor de tweede keer was stilgelegd, omdat er een beker op het veld was gegooid, besloten beide teams niet meer verder te spelen.

Omdat er nog slechts anderhalve minuut te spelen was, ontstond er een onduidelijke situatie. Na overleg met de KNVB en de autoriteiten werd alsnog besloten om de wedstrijd uit te spelen. In het restant hield RKC-keeper Etienne Vaessen de bal demonstratief onder zijn voet.

"We wilden een statement maken als voetballers", zei RKC-aanvoerder Michiel Kramer na afloop tegen ESPN. "Tuurlijk wat er gebeurt, kan niet. Maar het is niet in verhouding met al die mensen die zich wel netjes gedragen. Daarom hebben we besloten dit te doen."