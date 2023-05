FC Utrecht-RKC ondanks twee incidenten uitgespeeld, spelers maken statement

Het Eredivisie-duel FC Utrecht-RKC Waalwijk (2-0) is zaterdag uitgespeeld ondanks dat er tot tweemaal toe bekers bier op het veld waren gegooid. Na de 2-0 in blessuretijd leek het duel definitief te worden stilgelegd, maar de laatste minuten werden na een korte pauze alsnog afgewerkt. In het restant weigerden de spelers nog de bal over te spelen.

De KNVB scherpte onlangs, na meerdere incidenten in stadions, de richtlijnen aan. Bij het gooien van voorwerpen op het veld wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. Bij een tweede vergrijp zou het duel volgens de nieuwe richtlijnen definitief moeten worden gestaakt, maar dit gebeurde dus niet in De Galgenwaard.

Scheidsrechter Ingmar Oostrom besloot het duel uit te spelen na overleg met de KNVB en de autoriteiten. Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht wilde uit veiligheidsoverwegingen dat de resterende twee minuten van de blessuretijd werden uitgespeeld.

De KNVB meldt dat de wedstrijd volgens de regels van de bond definitief gestaakt had moeten worden. "Onze regels zijn helder: dit had definitief gestaakt moeten worden, ondanks dat er nog maar twee minuten te spelen waren. Maar de burgemeester kan dit overrulen met voor haar moverende redenen en dat heeft zij gedaan."

De spelers van FC Utrecht en RKC keren voor de tweede maal terug uit de kleedkamer. Foto: Pro Shots

Al zes duels gestaakt dit weekend

Na een uur spelen werd het duel voor het eerst stilgelegd omdat fans met bekers bier gooiden na de openingsgoal van Anastasios Douvikas. Na de late treffer van Zakaria Labyad leek het duel - vanwege de nieuwe richtlijnen - definitief te worden gestaakt, maar na enkele minuten werd het duel alsnog hervat.

In de laatste twee minuten besloten de spelers van Utrecht en RKC een statement te maken door de bal niet meer rond te spelen. RKC-doelman Etienne Vaessen, die in de eerste helft nog een penalty pakte, hield de bal in het restant van de wedstrijd bij zich.

Eerder op de dag werd ook FC Volendam-Sparta (2-1) even onderbroken. Ook daar gebeurde dat nadat een beker op het veld was gegooid na een doelpunt. Vrijdag werden FC Twente-NEC (4-0) en drie duels in de Keuken Kampioen Divisie tijdelijk gestaakt.

