FC Utrecht-RKC na bizar slot met twee keer vreugdebier op het veld alsnog uitgespeeld

Het duel tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk (2-0) is zaterdag tot twee keer toe gestaakt door bekers met bier op het veld. Na de 2-0 van Zakaria Labyad in blessuretijd leek het duel definitief te worden gestaakt, maar even later werden de laatste minuten alsnog afgewerkt. Daarin weigerden de spelers nog de bal over te spelen.

De KNVB scherpte onlangs, na meerdere incidenten in stadions, de richtlijnen aan. Bij het gooien van voorwerpen op het veld wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. Bij een tweede vergrijp wordt het duel volgens de nieuwe richtlijnen definitief gestaakt.

Eerder op zaterdag werd ook FC Volendam - Sparta Rotterdam even onderbroken. Ook daar gebeurde dat nadat een beker op het veld was gegooid na een doelpunt.