Uitgefloten Messi speelt in eerste duel na schorsing bijrol bij winnend PSG

Lionel Messi heeft zaterdag bij zijn rentree geen hoofdrol voor zichzelf kunnen opeisen in de thuiswedstrijd van Paris Saint-Germain tegen AC Ajaccio. In het eerste duel na zijn schorsing won PSG simpel: 5-0. Real Madrid won in La Liga met 1-0 van Getafe.

Alle ogen waren in het Parc des Princes gericht op Messi, die vervroegd terugkeerde van de schorsing die de club hem oplegde wegens zijn ongeoorloofde trip naar Saoedi-Arabië. De Argentijn bood vorige week zijn excuses aan en was sindsdien weer welkom.

Messi begon direct in de basis en werd wisselend ontvangen door het thuispubliek. Een groot deel van de aanhang floot hem uit, maar er was ook een deel dat hem juist wilde aanmoedigen. Het leverde een bijzondere sfeer op in Parijs, waar Messi zijn voeten niet liet spreken.

Zonder de bevliegingen van Messi had PSG geen kind aan Ajaccio, dat volgend seizoen een niveau lager speelt. Fabián Ruiz en Achraf Hakimi zorgden voor een 2-0-ruststand. Door twee goals van Kylian Mbappé en een eigen doelpunt van Mohamed Youssouf werd het 5-0.

In de slotfase liepen de gemoederen nog hoog op en kreeg zowel Hakimi als Ajaccio-verdediger Thomas Mangani rood voor een slaande beweging. Koploper PSG houdt door de zege een voorsprong van zes punten op RC Lens, met nog drie duels te gaan.

Real Madrid wint tussendoortje in Bernabéu

In Spanje werd Real Madrid in het eigen Bernabéu door de spelers van Getafe ontvangen met een erehaag. Real Madrid won een week geleden de Copa del Rey ten koste van Osasuna. Het betekende voor 'De Koninklijke' de twintigste Copa del Rey uit de clubhistorie.

In de competitie gaat het Real Madrid minder voor de wind. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti is al een tijdje afgehaakt in de titelrace en moet zich focussen op de Champions League. Tussen de twee duels met Manchester City in was Getafe-thuis slechts een tussendoortje.

Dat de belangen niet groot waren was aan de basisopstelling en het spel van Real Madrid af te zien. Zonder Karim Benzema, Rodrygo en David Alaba duurde het tot de zeventigste minuut tot de thuisploeg het verschil maakte. Marco Asensio zorgde met een raak afstandsschot voor de 1-0.

Door de zege neemt Real Madrid de tweede plek over van Atlético Madrid, dat zondag in actie komt (tegen Elche). Voor Real Madrid wacht woensdag de return in de halve finales van de Champions League tegen City. Het eerste duel eindigde in 1-1.

