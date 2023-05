Excelsior pakt belangrijk punt tegen Heerenveen en legt druk bij FC Emmen

Excelsior heeft zaterdag een belangrijk punt gepakt in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie. De ploeg van Marinus Dijkhuizen speelde ondanks goede kansen met 0-0 gelijk tegen sc Heerenveen.

Ook na rust had Excelsior kleine mogelijkheden tot scoren, maar onder anderen invaller Reda Kharchouch had het vizier niet op scherp staan. Vlak voor tijd was Lazaros Lamprou dicht bij een treffer, maar hij vond Mous in zijn weg.