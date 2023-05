Ten Hag ziet terugkerend probleem bij United na simpele zege op Wolves

Erik ten Hag baalt dat Manchester United veel kansen nodig heeft om tot scoren te komen. De Engelse topclub won zaterdag met 2-0 van Wolverhampton Wanderers in de Premier League, maar volgens de coach had zijn ploeg meer doelpunten moeten maken.

"We speelden goed, maar het wordt makkelijker als je de kansen maakt", zegt Ten Hag na afloop tegen Viaplay. United creëerde op Old Trafford in totaal 27 scoringskansen, waarvan negen pogingen tussen de palen.

Anthony Martial opende na een half uur de score door goed voorbereidend werk van Bruno Fernandes en Antony te bekronen met een treffer. In blessuretijd zette invaller Alejandro Garnacho de eindstand op het scorebord.

Ten Hag ziet het missen van kansen als terugkerend probleem bij United. "We zijn er altijd goed in om de keeper van de tegenstander de Man of the Match te maken. Dat is niet alleen vandaag gebeurd, maar meerdere keren dit seizoen."

De manager is wel blij met de hoeveelheid kansen die United creëert tegen teams die inzakken en loeren op de counter. "We hebben vaker met dat bijltje gehakt. We weten hoe we dat moeten openbreken."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Ten Hag wil meer rendement bij Antony zien

Ten Hag is tevreden met de inbreng van Antony dit seizoen bij United. De aanvaller kwam afgelopen zomer over van Ajax en heeft sindsdien acht goals en drie assists geproduceerd in 42 duels. De coach erkent dat de Braziliaan meer rendement moet behalen.

"Hij wordt fysiek sterker en maakt veel dribbels. Hij speelt heel veel spelers uit en brengt anderen in scoringspositie. Maar het zou fijn zijn als hij meer gaat scoren. Dat is de volgende stap. Voor het eerste seizoen heeft hij behoorlijk wat goals gemaakt, maar het kan zeker beter."