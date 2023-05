Oranje-international Brugts verlaat PSV en kiest voor 'nieuwe stap' in loopbaan

Esmee Brugts vertrekt aan het einde van het seizoen bij PSV. Het negentienjarige talent kiest volgens de Eindhovense club voor "een nieuwe stap in haar loopbaan".

Brugts speelde in de afgelopen drie jaar 75 wedstrijden voor PSV, de nummer vier van dit seizoen in de Vrouwen Eredivisie. Deze jaargang kwam het toptalent in vijftien competitiewedstrijden tot acht doelpunten.

De Oranje-international heeft volgens de Eindhovense club aangegeven te willen vertrekken. Het is nog niet bekend voor welke club de vleugelspeler gaat spelen. Komende zomer doet Brugts met Oranje mee aan het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.

PSV kon zich dit seizoen in de Vrouwen Eredivisie opnieuw niet mengen in de strijd om de titel. De club kan op Hemelvaartsdag (komende donderdag) wel de KNVB-beker winnen. De ploeg van trainer Rick de Rooij neemt het in de finale in Den Haag op tegen FC Twente.

Enkele dagen later speelt PSV in het toernooi om de Eredivisie Cup tegen landskampioen Ajax. Na afloop neemt de club afscheid van de speelsters die vertrekken of stoppen.