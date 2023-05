Milan verrassend onderuit in aanloop naar return tegen Inter in halve finales CL

AC Milan is zaterdag tegen een verrassende nederlaag aangelopen in de Serie A. Drie dagen voor de tweede halve finale tegen Internazionale in de Champions League gingen de 'Rossoneri' met 2-0 onderuit bij Spezia.

Milan begon goed aan de wedstrijd en was in de zevende minuut dicht bij de openingstreffer. Een afstandsschot van Sandro Tonali belandde op de paal.

In het vervolg van de eerste helft liet Milan nog meer kansen liggen, waarop Spezia na rust wel toesloeg. Een kwartier voor tijd zorgde Przemyslaw Wisniewski uit een rebound voor de 1-0 en tien minuten later verdubbelde Salvatore Esposito de voorsprong uit een vrije trap.

Met de nederlaag liet Milan dure punten liggen in de strijd om de resterende Champions League-tickets. De ploeg van coach Stefano Pioli staat vijfde en heeft twee punten achterstand op nummer vier Inter, dat later op de avond nog Sassuolo ontvangt. De bovenste vier ploegen in de Serie A gaan volgend seizoen de Champions League in.

Spezia, waar Jeroen Zoet zich tevreden moet stellen met een plek op de bank, boekte een belangrijke overwinning in de strijd tegen degradatie. De 'Aquilotti' staat achttiende en heeft evenveel punten als nummer zeventien Hellas Verona, dat bovendien een duel minder heeft gespeeld. De onderste drie ploegen in de Serie A degraderen.